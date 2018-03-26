Ещё
Сотрудники МЧС оказали помощь туристам на острове Кижи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники МЧС оказали помощь туристам на острове Кижи 

Карельские вести 24 минуты назад
Фото: Карельские вести
Группа туристов отправилась в лыжный поход до острова, однако подходя к Кижам одна из участниц сильно натерла ногу и продолжить путь уже не смогла. Фото с сайта: lookmytrips.com  24 марта в пожарно-спасательную часть № 14 по охране острова Кижи обратилась за помощью группа туристов, сообщает пресс-центр МЧС России по РК. Участники похода рассказали, что они снимаются с маршрута из-за травмы одного из членов команды.
Позже выянилось, зарегистрированная туристическая группа, состоящая из трех человек, вышла 23 марта в лыжный поход. Маршрут группы пролегал от деревни Ялгуба через Леликовский остров до острова Кижи и обратно. Подходя к острову, одна из участниц сильно натерла ногу, и продолжить движение в обратном направлении она уже не смогла.
Ночью туристы находились в пожарно-спасательной части. Сотрудники части организовали для команды ночлег и горячее питание. На следующий день руководством части было принято решение о транспортировке туристов в Петрозаводск с применением судна на воздушной подушке «Хивус». Днем, к 15 часам, участники похода были доставлены в город.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Пожарно-спасательные подразделения приступили к разбору завалов пожара в ТЦ в Кемерово При пожаре в торговом центре в Кемерове пропали без вести 69 человек Трое детей и женщина погибли при пожаре в торговом центре в Кемерово
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Мавроди235
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия303
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП170
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку139
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово68
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
01:56
Система ПРО перехватила ракеты над Аравийском полуостровом
Происшествия Общество
00:48
Умер Сергей Мавроди
Происшествия
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
01:05
Названы сроки начала работы фонтанов
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение