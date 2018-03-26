Сотрудники МЧС оказали помощь туристам на острове Кижи

Группа туристов отправилась в лыжный поход до острова, однако подходя к Кижам одна из участниц сильно натерла ногу и продолжить путь уже не смогла. Фото с сайта: lookmytrips.com 24 марта в пожарно-спасательную часть № 14 по охране острова Кижи обратилась за помощью группа туристов, сообщает пресс-центр МЧС России по РК. Участники похода рассказали, что они снимаются с маршрута из-за травмы одного из членов команды.

Позже выянилось, зарегистрированная туристическая группа, состоящая из трех человек, вышла 23 марта в лыжный поход. Маршрут группы пролегал от деревни Ялгуба через Леликовский остров до острова Кижи и обратно. Подходя к острову, одна из участниц сильно натерла ногу, и продолжить движение в обратном направлении она уже не смогла.