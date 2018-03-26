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В Алтайский край направили еще более 200 спасателей МЧС России
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В Алтайский край направили еще более 200 спасателей МЧС России 

АиФ — Алтай 26 марта 2018
Фото: АиФ - Алтай
Спасательные отряды МЧС России в количестве более 200 человек прибыли в Алтайский край в связи с осложнением паводковой обстановки.
Группировку, оснащенная плавсредствами и техникой, направили из Новосибирской области, Республики Алтай и Красноярска. Спасателей направили в проблемные районы региона — в Краснощековский, Третьяковский, Чарышский районы, где талые воды подтопили семь населенных пунктов, размыли дороги.
«Ситуация объективно очень сложная и будет развиваться продолжительное время. Мы реально оцениваем обстановку, зона подтопления из-за осадков будет расширяться», — сообщает начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко.
По его словам, подразделения будут находиться в регионе две недели.
Отметим, паводковую обстановку осложняют обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. На данный момент в подтопленных районах находится более 450 спасателей и около 140 единиц техники. Они будут помогать откачивать воду и возводить защитные сооружения.
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