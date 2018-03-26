В Алтайский край направили еще более 200 спасателей МЧС России

Республики Алтай и Группировку, оснащенная плавсредствами и техникой, направили из Новосибирской области Красноярска . Спасателей направили в проблемные районы региона — в Краснощековский, Третьяковский, Чарышский районы, где талые воды подтопили семь населенных пунктов, размыли дороги.

«Ситуация объективно очень сложная и будет развиваться продолжительное время. Мы реально оцениваем обстановку, зона подтопления из-за осадков будет расширяться», — сообщает начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко

По его словам, подразделения будут находиться в регионе две недели.

Отметим, паводковую обстановку осложняют обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. На данный момент в подтопленных районах находится более 450 спасателей и около 140 единиц техники. Они будут помогать откачивать воду и возводить защитные сооружения.