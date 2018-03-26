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5 пожаров произошли в Нижегородской области 25 марта
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5 пожаров произошли в Нижегородской области 25 марта
Newsroom24
54 минуты назад
Фото:
Newsroom24
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Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В огне пострадали 2 дома и 4 строения.
Среди причин пожаров — неисправность печей, нарушение правил пользования электрооборудованием.
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