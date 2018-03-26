5 пожаров произошли в Нижегородской области 25 марта

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В огне пострадали 2 дома и 4 строения.

Среди причин пожаров — неисправность печей, нарушение правил пользования электрооборудованием.