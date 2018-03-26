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Для погранперехода на острове Большой Уссурийский рассчитали грузовую базу
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Для погранперехода на острове Большой Уссурийский рассчитали грузовую базу 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
По расчетам грузо— и пассажиропотоки через новый погранпереход могут ежегодно составлять более 1,2 млн т грузов и 1,6 млн человек. В связи с этим предлагается будущий пункт пропуска проектировать с потенциалом работы 24 часа в сутки. Кроме того, на острове Большой Уссурийский предполагается создать трансграничную зону экономического сотрудничества. Аналогичная зона уже существует на границе КНР и Казахстана и ее опыт может быть применен на Дальнем Востоке.
«Мы предлагаем создать пункт пропуска в архитектурных стилях России и Китая. И соединить их между собой пешеходной галереей», — рассказал начальник комитета по строительству и управлению острова Большой Уссурийский при Народном правительстве провинции Хэйлунцзян, первый секретарь компартии Китая в городе Фуюань Чжоу Хун.
Стороны обсудили также возможные варианты строительства берегоукрепительных и защитных от наводнения совместных сооружений. В 2013 году остров оказался практически полностью затопленным в результате масштабного паводка на Амуре. «Вопрос создания берегоукрепительных и защитных сооружений относится к основополагающим для обеих сторон и принципиальным для реализации проектов по совместному освоению острова Большой Уссурийский», — пояснила директор департамента привлечения частных инвестиций Минвостокразвития РФ Юлия Косарева.
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