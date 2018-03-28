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Более 1,3 тыс. домов подтоплены из-за таяния снега в 5 регионах Сибири и Юга России — МЧС
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Более 1,3 тыс. домов подтоплены из-за таяния снега в 5 регионах Сибири и Юга России — МЧС 

Авторадио 59 минут назад
Более 1,3 тысячи жилых домов и почти 4 тысячи приусадебных участков подтоплены на Алтае, в Хакасии и Туве из-за подъема уровня рек и активного таяния снега, сообщает МЧС. Ситуация обострилась в результате резкого повышения температуры. Наиболее проблемной остается обстановка в Алтайском крае, там дома подтоплены в 69 населенных пунктах. Из них отселены свыше 1,5 тысячи человек. Работают пункты временного размещения. В МЧС отмечают, что весеннее половодье развивается в соответствии с прогнозом. В течение суток спасатели выполнили четыре подрыва льда, расчистили 1,3 километра русел рек. Для мониторинга паводковой обстановки привлекаются беспилотники и вертолет Ми-8.
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