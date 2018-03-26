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Патриарх Кирилл совершит панихиду по жертвам пожара в ТЦ в Кемерово
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Патриарх Кирилл совершит панихиду по жертвам пожара в ТЦ в Кемерово 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости. Патриарх Кирилл в понедельник совершит панихиду по жертвам пожара в ТЦ в Кемерово — пресс-служба
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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