Дознаватели МЧС и следователи СКР работают на месте пожара в Кемерово

"Дознаватели уже выполняют свои процессуальные действия (на месте пожара). Работают представители Следственного комитета , работает лаборатория и дознаватели МЧС", — сказал Пучков.

Отвечая на вопрос о причинах пожара, он сказал, что «сегодня об этом говорить преждевременно». Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 48 человек.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>