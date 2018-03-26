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Дознаватели МЧС и следователи СКР работают на месте пожара в Кемерово
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Дознаватели МЧС и следователи СКР работают на месте пожара в Кемерово 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 26 мар — РИА Новости. Дознаватели МЧС и следователи СК работают на месте пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерове, о причинах пожара говорить пока преждевременно, заявил журналистам глава МЧС России Владимир Пучков.
"Дознаватели уже выполняют свои процессуальные действия (на месте пожара). Работают представители Следственного комитета, работает лаборатория и дознаватели МЧС", — сказал Пучков.
Отвечая на вопрос о причинах пожара, он сказал, что «сегодня об этом говорить преждевременно». Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 48 человек.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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