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На Кубани дожди будут идти до конца рабочей недели
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На Кубани дожди будут идти до конца рабочей недели 

Новая Кубань 48 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 26 марта — Новая Кубань. В Краснодарском крае сегодня ожидаются дожди, утро и вечером туман и гололед на дорогах. Ветер переменных направлений с порывами 12 м/с. Температура ночью -1°С, +4°С, при прояснении похолодает до -5°С, днем 10-15°С тепла, местами в северо-западных районах 3-8°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.
На Черноморском побережье местами дождь, ночью в горах с мокрым снегом. Температура ночью 1-6°С тепла, по югу побережья до +9°С, днем 8-13°С тепла, в районе Сочи +14-19°С.
В Краснодаре сегодня пасмурно, днем +12°С, ночью +8°С. До конца рабочей недели в краевой столице будут идти дожди.
В крае до конца недели также ожидаются осадки, в отдельных районах ливни.
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