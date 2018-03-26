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Паводковая ситуация на Алтае развивается по наиболее сложному варианту — власти
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Паводковая ситуация на Алтае развивается по наиболее сложному варианту — власти 

Авторадио 47 минут назад
Паводковая ситуация в Алтайском крае развивается по наиболее сложному из прогнозируемых варианту, в регионе уже эвакуировано 468 человек. Об этом рассказал губернатор региона Александр Карлин. Приусадебные участки подтоплены в предгорных районах края, есть и подтопления жилых домов. По словам Карлина, режим ЧС введен на территории Краснощековского района, там также подтоплены и социальные объекты. В МЧС региона сообщили, что в результате высоких температур, вызвавших интенсивное снеготаяние, наиболее сложная ситуация сложилась в Краснощековском, Чарышском, Третьяковском районах. Прогноз развития обстановки — неблагоприятный, ожидается дальнейшее повышение воды в реках, есть угроза подтопления.
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