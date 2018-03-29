Синоптики прогнозируют обильные осадки на территории Алтайского края, МЧС готовится к ухудшению гидрологической обстановки и нарастит группировку сил. Об этом сообщает Сибирский региональный центр МЧС. Ранее власти региона сообщили, что на данный момент ситуация стабилизируется. Сейчас в ликвидации последствий подтоплений в Алтайском крае задействованы более полутора тысяч человек. По данным МЧС, в регионе подтоплено свыше 4 тысяч приусадебных участков и более тысячи жилых домов в 64 населенных пунктах.