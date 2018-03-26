ДТП с участием трех автомобилей произошло в республике Карелия

Два человека получили травмы во время аварии с участием трех автомобилей в Карелии . Проводится расследование, сообщило ИА Nation News.

ДТП, в котором пострадали два человека, произошло утром 25 марта. Аварию с участием трех иномарок зафиксировали на федеральной трассе «Кола» в Сегежском районе республики Карелия. Устанавливаются причины случившегося.

ДТП с участием LADA Granta и большегруза Scania произошло вечером 22 марта на 178 километре трассы

«Тамбов-Пенза». Три человека от полученных травм скончались на месте.