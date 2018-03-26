ДТП с участием трех автомобилей произошло в республике Карелия 

Два человека получили травмы во время аварии с участием трех автомобилей в Карелии. Проводится расследование, сообщило ИА Nation News.
ДТП, в котором пострадали два человека, произошло утром 25 марта. Аварию с участием трех иномарок зафиксировали на федеральной трассе «Кола» в Сегежском районе республики Карелия. Устанавливаются причины случившегося.
ДТП с участием LADA Granta и большегруза Scania произошло вечером 22 марта на 178 километре трассы
«Тамбов-Пенза». Три человека от полученных травм скончались на месте.