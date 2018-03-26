На побережье Балтийского моря обнажился древний лес

На побережье Балтийского моря, в курортном Зеленоградске , отступившая вода обнажила древний лес. Свидетелями этого в минувшие выходные стали местные жители и туристы.

Корни реликтовых деревьев, которые росли здесь сотни или даже тысячи лет назад, оказались на поверхности из-за продолжительных ветров.

Затянутые тиной, они «расползлись» по берегу как огромные пауки. Увидеть такое можно нечасто, поэтому туристы спешат сделать фото на их фоне.

Ученые говорят, что как только восточный ветер утихнет, вода вернется и вновь скроет остатки леса.