Число жертв пожара в Кемеров выросло до 53

Жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово стали 53 человека. Об этом сообщает ТАСС.

До этого сообщалось о 48 жертвах. Тела еще пяти погибших обнаружили в районе кинотеатра. В настоящее время пропавшими без вести остаются 16 человек. Они могут находиться в кинозалах, которые с четвертого этажа просели на третий, сообщили в оперативном штабе.