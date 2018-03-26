Число жертв пожара в Кемеров выросло до 53 

Жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово стали 53 человека. Об этом сообщает ТАСС.
До этого сообщалось о 48 жертвах. Тела еще пяти погибших обнаружили в районе кинотеатра. В настоящее время пропавшими без вести остаются 16 человек. Они могут находиться в кинозалах, которые с четвертого этажа просели на третий, сообщили в оперативном штабе.
Пожар в торговом центре произошел в воскресенье. На игровой площадке на четвертом этаже загорелся аттракцион. По данным МЧС, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара.