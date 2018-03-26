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В Покровском районе сгорел механизированный ток
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В Покровском районе сгорел механизированный ток 

РИА 57 43 минуты назад
Фото: РИА 57
Пожар в деревне Теряево Покровского района Орловской области, произошло сегодня ночью, 26 марта, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Информация о возгорании механизированного тока поступила на пункт связи ПСЧ-30 в 03.52. В ликвидации пожара принимали участие силы и средства Покровского местного пожарно-спасательного гарнизона.
Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе ведомства. Причины пожара и материальный ущерб выясняют специалисты, ведется дознание.
Сообщение В Покровском районе сгорел механизированный ток появились сначала на РИА 57.
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