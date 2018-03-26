В Покровском районе сгорел механизированный ток

Пожар в деревне Теряево Покровского района Орловской области , произошло сегодня ночью, 26 марта, сообщает пресс-служба регионального МЧС

Информация о возгорании механизированного тока поступила на пункт связи ПСЧ-30 в 03.52. В ликвидации пожара принимали участие силы и средства Покровского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе ведомства. Причины пожара и материальный ущерб выясняют специалисты, ведется дознание.