Хроники трагедии: пять крупнейших пожаров за последнее столетие

Пожар в торговом центре Кемерово «Зимняя вишня» унес жизни 53 человек — таковы последние данные оперативного штаба. По числу жертв эта трагедия стала одной из крупнейших за последние сто лет, сообщает «МИР 24».

Москва , 1977 год, 42 жертвы

В феврале 1977 года в столице загорелась гостиница «Россия», в огне тогда погибли 42 человека, более пятидесяти пострадали.

Самара , 1999 год, 57 жертв

Их служба

И пожароопасна, и трудна } Следующая трагедия произошла 22 года спустя. Сгорело главное управление внутренних дел Самары. Погибли 57 человек.

Москва, 2003, 44 жертвы

В 2003 году загорелось общежитие Российского университета дружбы народов . Погибли 44 человека. Главным образом иностранные студенты.

В 2007 году в станице Камышевская Краснодарского края загорелся дом престарелых. В огне погибли 63 человека.

Крупнейший по числу жертв пожар произошел в Перми. 5 декабря 2009 загорелся ночной клуб «Хромая лошадь». Погибли 153 человека.

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