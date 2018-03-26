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Хроники трагедии: пять крупнейших пожаров за последнее столетие
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Хроники трагедии: пять крупнейших пожаров за последнее столетие 

Мир24 44 минуты назад
Фото: Мир24
Пожар в торговом центре Кемерово «Зимняя вишня» унес жизни 53 человек — таковы последние данные оперативного штаба. По числу жертв эта трагедия стала одной из крупнейших за последние сто лет, сообщает «МИР 24».
Москва, 1977 год, 42 жертвы
В феврале 1977 года в столице загорелась гостиница «Россия», в огне тогда погибли 42 человека, более пятидесяти пострадали.
Самара, 1999 год, 57 жертв
Их служба
И пожароопасна, и трудна } Следующая трагедия произошла 22 года спустя. Сгорело главное управление внутренних дел Самары. Погибли 57 человек.
Москва, 2003, 44 жертвы
В 2003 году загорелось общежитие Российского университета дружбы народов. Погибли 44 человека. Главным образом иностранные студенты.
Краснодарский край, 2007, 63 жертвы
В 2007 году в станице Камышевская Краснодарского края загорелся дом престарелых. В огне погибли 63 человека.
Пермь, 2009, 153 жертвы
Крупнейший по числу жертв пожар произошел в Перми. 5 декабря 2009 загорелся ночной клуб «Хромая лошадь». Погибли 153 человека.
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