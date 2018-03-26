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Чудовища Фукусимы поднялись из глубин океана
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Чудовища Фукусимы поднялись из глубин океана 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Японские рыбаки вытащили огромного монстра с пастью, полной кинжально-острых зубов. Чудовище поймали неподалеку от заброшенного ядерного реактора Фукусима, что сразу же породило множество слухов. Могло ли глубоководное создание мутировать, получив дозу радиации?
Ядерный реактор Фукусима вполне мог стать вторым Чернобылем. По счастью, власти сработали очень оперативно и катастрофу удалось предотвратить. Однако, утечка радиации все же произошла, и немалая. Поэтому экологи всего мира очень внимательно наблюдают за экосистемой региона — как выяснилось, не зря.
Масла в огонь подливает и недавнее землетрясение, случившееся у берегов Фукусимы. По словам специалистов, это вполне могло бы выгнать из глубин мутировавших еще несколько лет назад созданий.
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