МЧС: первый этап поисково-спасательных работ в Кемерове завершится к 14:00 по Москве

Первый этап поисково-спасательных работ в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове завершится к 18:00 местного времени (14:00 по времени Москвы ), сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на МЧС . В течение суток спасатели приступят к сплошной разборке завалов после оценки состояния здания.

Первые сообщения на лентах информагентств о пожаре в торговом центре в Кемерове появились 12:47 по московскому времени.

В 13:07 появилась информация о первых жертвах: четверо погибших и более 20 пострадавших.

В 20:00 Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС и губернатора Кемеровской области и дал ряд поручений.

В 20:17 пожар был локализован. В 22:59 количество погибших возросло до 37 человек. 64 человека пропали без вести, 50 пострадали.

00:50 в Кемерово прибыл глава МЧС Владимир Пучков . Он провел экстренное совещание.

Поисково-спасательная операция продолжается. На месте пожара в Кемерове работают почти семьсот человек. В их распоряжении более 120 единиц техники. Работа идет в условиях плохой видимости из-за задымления. Есть риск обрушения здания.