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МЧС: первый этап поисково-спасательных работ в Кемерове завершится к 14:00 по Москве
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МЧС: первый этап поисково-спасательных работ в Кемерове завершится к 14:00 по Москве 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Первый этап поисково-спасательных работ в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове завершится к 18:00 местного времени (14:00 по времени Москвы), сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на МЧС. В течение суток спасатели приступят к сплошной разборке завалов после оценки состояния здания.
Первые сообщения на лентах информагентств о пожаре в торговом центре в Кемерове появились 12:47 по московскому времени.
В 13:07 появилась информация о первых жертвах: четверо погибших и более 20 пострадавших.
В 16:45 в Кемеровской области введен режим ЧС.
В 20:00 Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС и губернатора Кемеровской области и дал ряд поручений.
В 20:17 пожар был локализован. В 22:59 количество погибших возросло до 37 человек. 64 человека пропали без вести, 50 пострадали.
00:50 в Кемерово прибыл глава МЧС Владимир Пучков. Он провел экстренное совещание.
Поисково-спасательная операция продолжается. На месте пожара в Кемерове работают почти семьсот человек. В их распоряжении более 120 единиц техники. Работа идет в условиях плохой видимости из-за задымления. Есть риск обрушения здания.
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 Ещё 4 источника 
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