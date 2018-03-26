Как горел торговый центр в Кемерово: кадры с места ЧП 

Крупный пожар, который привел к многочисленным жертвам, произошел в торговом центре в Кемерово. Смотрите на видео кадры с места ЧП По последним данным, в результате пожара в ТЦ Кемерово погибли 48 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести, сообщает РИА Новости. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).