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Похолодание и дожди ожидают Приморье в ближайшие сутки
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Похолодание и дожди ожидают Приморье в ближайшие сутки 

Primpress 43 минуты назад
Фото: Primpress
В среду, 28 марта, на юге Дальнего Востока погодными условиями будет управлять глубокий циклон, смещающийся с Амурской области на Хабаровский край, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду».
В связи с этим на Приморье ближайшей ночью сместятся фронтальные разделы циклоны, однако во второй половине дня они покинут территорию края. В некоторых районах пройдут небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде дождя.
На побережье в связи с этим будет ветрено, также с моря будет выноситься туман. Будет дуть юго-западный и западный ветер. Температура ночью составит +1…+8 °C, и только на востоке она понизится до отрицательных значений, 0…−3 °C. Днем будет поступать холодный воздух. Максимальная температура на северо-западе, +3…+9 °C.
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