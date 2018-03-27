Похолодание и дожди ожидают Приморье в ближайшие сутки

В среду, 28 марта, на юге Дальнего Востока погодными условиями будет управлять глубокий циклон, смещающийся с Амурской области на Хабаровский край , сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду».

В связи с этим на Приморье ближайшей ночью сместятся фронтальные разделы циклоны, однако во второй половине дня они покинут территорию края. В некоторых районах пройдут небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде дождя.

На побережье в связи с этим будет ветрено, также с моря будет выноситься туман. Будет дуть юго-западный и западный ветер. Температура ночью составит +1…+8 °C, и только на востоке она понизится до отрицательных значений, 0…−3 °C. Днем будет поступать холодный воздух. Максимальная температура на северо-западе, +3…+9 °C.