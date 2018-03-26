Ещё
Пучков: первый этап поисковых работ в горящем ТЦ в Кемерове завершится к вечеру
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 53
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 53

Пучков: первый этап поисковых работ в горящем ТЦ в Кемерове завершится к вечеру 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС завершат первый этап поисково-спасательных работ в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове к 18:00 местного времени (14:00 мск), сообщил в понедельник журналистам глава министерства Владимир Пучков.
"Первый этап поисково-спасательных работ планируется завершить до 18:00. В течение суток приступим к сплошной разборке завалов после оценки состояния здания", — сказал он.
По последним данным, в результате пожара, возникшего в минувшее воскресенье на четвертом, последнем, этаже ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, 37 человек погибли, более 40 обратились за медицинской помощью. Пропавшими без вести числятся 64 человека.
ТАСС: последние новости
СК подтвердил гибель 37 человек при пожаре в ТЦ в Кемерове Пучков подтвердил, что после пожара в Кемерове без вести пропавшими остаются 16 человек Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 15
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России750
Болтон записал обращение к Совфеду28
Спасение людей в Кемерово попало на видео67
По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержаны 3 человека265
Польша нашла альтернативу российскому газу97
Видео
США показали прототип звукового оружия
Оружие
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
02:22
90-летний доктор «воскресил» мертвого
Общество
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
Из ТЦ «Зимняя вишня» спасли 20 человек
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение