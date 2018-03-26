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На Кубани 27 марта ожидаются кратковременные дожди, грозы
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На Кубани 27 марта ожидаются кратковременные дожди, грозы 

Кубань 24 26 марта 2018
Температура воздуха ночью 2-7 °С, днем 12-17 °С, на Азовском побережье местами 7-12 °С, местами по югу до +20 °С. На Черноморском побережье временами дождь, днем возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-15 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 °С, днем 13-18 °С.
В Краснодаре утром и днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, западный 5-10 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 °С, днем 15-17 °С.
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Кубань 24: последние новости
В Сочи и Апшеронском районе пошел коричневый дождь На Кубани 21 марта возможны дожди и грозы На Азовском море поднялся сильный шторм, никто не пострадал
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