Первый этап поисково-спасательных работ в Кемерово должны завершить к 18.00

Об этом он заявил в понедельник во время селекторного совещания оперативного штаба.

"Первый этап поисково-спасательной работы мы сегодня должны завершить до 18.00", — сказал Пучков.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 48 человек.

По числу жертв кемеровский пожар — один из семи крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в гостинице «Россия» в Москве (1977, 42 жертвы), в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в общежитии РУДН в Москве (2003, 44 жертвы), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы), в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы) и в психоневрологическом интернате в Луке в Новгородской области (2013, 37 жертв).

За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>