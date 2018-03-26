Ещё
Первый этап поисково-спасательных работ в Кемерово должны завершить к 18.00
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 53
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 53

Первый этап поисково-спасательных работ в Кемерово должны завершить к 18.00 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 26 мар — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пуков поставил задачу до 18.00 по местному времени (14.00 мск) завершить первый этап поисково-спасательных работ на месте пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово.
Об этом он заявил в понедельник во время селекторного совещания оперативного штаба.
"Первый этап поисково-спасательной работы мы сегодня должны завершить до 18.00", — сказал Пучков.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 48 человек.
По числу жертв кемеровский пожар — один из семи крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в гостинице «Россия» в Москве (1977, 42 жертвы), в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в общежитии РУДН в Москве (2003, 44 жертвы), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы), в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы) и в психоневрологическом интернате в Луке в Новгородской области (2013, 37 жертв).
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
РИА Новости: последние новости
Трагедия в Кемерово СК подтвердил гибель 37 человек при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово Пропавшими без вести при пожаре в ТЦ в Кемерово остаются 16 человек
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России749
Болтон записал обращение к Совфеду28
Спасение людей в Кемерово попало на видео67
По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержаны 3 человека263
Польша нашла альтернативу российскому газу95
Видео
США показали прототип звукового оружия
Оружие
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
02:22
90-летний доктор «воскресил» мертвого
Общество
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
Из ТЦ «Зимняя вишня» спасли 20 человек
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение