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Автобус с 36 пассажирами опрокинулся в Алтайском крае
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Автобус с 36 пассажирами опрокинулся в Алтайском крае 

ТАСС 35 минут назад
Фото: ДорИнфо
БАРНАУЛ, 26 марта. /ТАСС/. Пассажирский автобус опрокинулся в Алтайском крае, есть пострадавшие, сообщила в понедельник пресс-служба регионального ГУ МВД.
"Предварительно установлено, что водитель 1964 года рождения, управляя пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Белокуриха — Новокузнецк, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В транспортном средстве находились 36 пассажиров. В результате ДТП погибших нет. С пострадавшими работали сотрудники скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.
Число пострадавших не уточняется.
Инцидент произошел около 12:00 (мск) в Целинном районе, на 40 км автодороги Бийск — Мартыново — Ельцовка.
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