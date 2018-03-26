Пожар в Ливнах Орловской области произошёл накануне, 25 марта, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение о возгорании дачного домика в СНТ «Карабах» поступило на на пункт связи ПСЧ-7 в 19.47. С огнём боролись силы и средства Ливенского местного пожарно-спасательного гарнизона.
Пожар был ликвидирован, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС. Причины возгорания и материальный ущерб устанавливают специалисты.
Сообщение Орловские пожарные потушили дачу в «Карабахе» появились сначала на РИА 57.