Орловские пожарные потушили дачу в «Карабахе»

Сообщение о возгорании дачного домика в СНТ «Карабах» поступило на на пункт связи ПСЧ-7 в 19.47. С огнём боролись силы и средства Ливенского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Пожар был ликвидирован, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС. Причины возгорания и материальный ущерб устанавливают специалисты.