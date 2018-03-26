Более 200 спасателей направлены на Алтай в связи с подтоплениями 

Более 200 спасателей из Новосибирской области, Республики Алтай и Красноярска направлены в Алтайский край для оказания помощи населению в связи с подтоплениями. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.
«Причина подтоплений в интенсивном таянии снега и склоновых стоках, которые устремляются в пониженные участки местности, заливая дворы, подвальные помещения, приусадебные участки. Синоптики дают неблагоприятный прогноз — в ближайшие несколько дней ожидаются дожди. Главы муниципалитетов вводят режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Nation News сообщало, что в МЧС заявили о готовности к весеннему паводку в Новгороде.