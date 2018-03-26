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После пожара в Кемерове открыта «Горячая линия»
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Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 53
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 53

После пожара в Кемерове открыта «Горячая линия» 

Авторадио 31 минуту назад
Фото: АиФ Кузбасс
Главное управление МЧС по Кемеровской области запустило «горячую линию» по пожару в торговом центре. Родственники всех, кто числится пропавшими без вести, находятся в оперативном штабе. Его развернули недалеко от места трагедии, в школе. Там сейчас более 50 человек. С ними работают психологи МЧС. На постоянной связи с ними находятся спасатели и местные власти. В Кемерово прибыли дополнительные силы пожарных из Красноярска и Москвы. Группировка будет усилена еще и спасателями из Томска, Новосибирска, Республики Хакасия и Алтайского края. Дополнительные силы в регион направлены по распоряжению Владимира Путина. Глава государства также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре.
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