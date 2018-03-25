В Кемеровской области введён режим ЧС из-за пожара в ТЦ

Он также отметил, что поисково-спасательная операция и тушение пожара в ТЦ продолжаются.

«Обращаю внимание на чёткое взаимодействие всех служб. Есть риски взрывов и другие опасности», — добавил он.

Ранее стало известно, что Пучков созвал экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня».