Из-за непогоды в Анадыре отменили первый вылет авиарейса между Камчаткой и Чукоткой

МОСКВА , 26 марта. / ТАСС /. Первый рейс регулярного авиасообщения между Камчаткой и Чукоткой, который должен был состояться в понедельник, отменен из-за непогоды в аэропорту чукотского Анадыря . Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе правительства Камчатского края.

"Рейс должен был состояться сегодня, но самолет не вылетел из-за погоды в Анадыре", — сказали в пресс-службе, добавив, что рейсы будут выполняться раз в неделю по понедельникам самолетами Ан-26. Первый рейс должен был отправится в Анадырь 26 марта в 09:15 утра (00:15 мск).

По информации справочной службы главного аэропорта Чукотки, в понедельник из-за снегопада воздушная гавань продолжает отмену прилета и вылета всех рейсов, включая рейсы из Москвы, которые переносились с прошлой недели.

Ранее сообщалось, что аэропорт Анадырь перестал принимать и отправлять авиарейсы еще 22 марта из-за сильного снегопада и метели. С тех пор рейсы их Москвы, Магадана Хабаровска несколько раз переносились.

Сейчас в окружном центре идет сильный снег, ветер до 8 м/с, температура воздуха минус 16 градусов. Во вторник синоптики также ожидают снегопады, и только в среду возможно прояснение.