Ещё
Жители села в Чарышском районе покидают дома из-за подтоплений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители села в Чарышском районе покидают дома из-за подтоплений 

АиФ — Алтай 54 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Жители Чарышского района сообщают о новых подтоплениях.
23 марта река Сосновка разлилась и затопила приусадебные участки в селе Чарышское. Вода скрывала заборы. На следующий день люди стали вызывать сотрудников МЧС для откачки воды с участков.
Казалось, что ситуация стабилизировалась, но из-за обилия осадков вода вновь стала подниматься.
«У нас вторая волна в селе Чарышское. Уже почти половина территории в воде… Вода прибывает очень быстро. Мы с соседями собираем вещи. Все убегают», — расказала АиФ-Алтай жительница села Чарышское Людмила Ворогушина.
О том, что паводковая обстановка может усугубиться, сообщали 25 марта в ГУ МЧС России по краю. В ближайшие сутки ожидается вскрытие реки Алей и Чарыша. В зоне риска находятся 11 районов Алтайского края. Синоптики также дают неутешительные прогнозы. В краевой столице и северных районах края прошли снегопады, на юге — сильные дожди.
О подтоплениях можно сообщить по телефону 101 (112).
АиФ — Алтай: последние новости
Семь населенных пунктов подтоплено в Алтайском крае В селе Маралиха самый серьезный паводок в Алтайском крае Ночные морозы до -30 градусов в Алтайском крае продержатся до конца февраля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержаны 3 человека
МВД и СБ Украины перешли на сторону России745
Болтон записал обращение к Совфеду23
Появилось видео попытки спасения людей в ТЦ в Кемерово
Трагедия в Кемерово: дети звонили родным попрощаться
Видео
США показали прототип звукового оружия
Оружие
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение