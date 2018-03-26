Жители села в Чарышском районе покидают дома из-за подтоплений 

Жители Чарышского района сообщают о новых подтоплениях.
23 марта река Сосновка разлилась и затопила приусадебные участки в селе Чарышское. Вода скрывала заборы. На следующий день люди стали вызывать сотрудников МЧС для откачки воды с участков.
Казалось, что ситуация стабилизировалась, но из-за обилия осадков вода вновь стала подниматься.
«У нас вторая волна в селе Чарышское. Уже почти половина территории в воде… Вода прибывает очень быстро. Мы с соседями собираем вещи. Все убегают», — расказала АиФ-Алтай жительница села Чарышское Людмила Ворогушина.
О том, что паводковая обстановка может усугубиться, сообщали 25 марта в ГУ МЧС России по краю. В ближайшие сутки ожидается вскрытие реки Алей и Чарыша. В зоне риска находятся 11 районов Алтайского края. Синоптики также дают неутешительные прогнозы. В краевой столице и северных районах края прошли снегопады, на юге — сильные дожди.
О подтоплениях можно сообщить по телефону 101 (112).