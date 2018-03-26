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Краснощеково готовится принять детей, эвакуированных из зоны подтопления
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Краснощеково готовится принять детей, эвакуированных из зоны подтопления 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Две школы в селе Краснощеково — №1 и №2 — готовятся принять детей из затопленных сел Усть-Козлуха и Маралиха. В этих населенных пунктах объявлена эвакуация населения.
Как сообщила АиФ-Алтай Галина Ханина, председатель Краснощёковского районного Совета депутатов, детей и престарелых людей будут вывозить школьными автобусами и транспортом райцентра.
Сейчас в затопленных населенных пунктах находятся почти все мужчины из администрации Краснощековского района. Ведутся работы по укреплению дамбы Шипуновского пруда, который переполнился из-за проливного дождя.
В райцентре, который стоит на реке Чарыш, паводковая обстановка пока спокойная.
Напомним, в Краснощековском районе Алтайского края действует режим ЧС из-за паводка. Подтоплено более 200 жилых домов и более 600 приусадебных участков. Группировку спасателей пополнили представители Новосибирской области, Республики Алтай и Красноярска.
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