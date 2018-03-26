Краснощеково готовится принять детей, эвакуированных из зоны подтопления

Две школы в селе Краснощеково — №1 и №2 — готовятся принять детей из затопленных сел Усть-Козлуха и Маралиха. В этих населенных пунктах объявлена эвакуация населения.

Как сообщила АиФ-Алтай Галина Ханина, председатель Краснощёковского районного Совета депутатов, детей и престарелых людей будут вывозить школьными автобусами и транспортом райцентра.

Сейчас в затопленных населенных пунктах находятся почти все мужчины из администрации Краснощековского района. Ведутся работы по укреплению дамбы Шипуновского пруда, который переполнился из-за проливного дождя.

В райцентре, который стоит на реке Чарыш, паводковая обстановка пока спокойная.