Краснощеково готовится принять детей, эвакуированных из зоны подтопления 

Две школы в селе Краснощеково — №1 и №2 — готовятся принять детей из затопленных сел Усть-Козлуха и Маралиха. В этих населенных пунктах объявлена эвакуация населения.
Как сообщила АиФ-Алтай Галина Ханина, председатель Краснощёковского районного Совета депутатов, детей и престарелых людей будут вывозить школьными автобусами и транспортом райцентра.
Сейчас в затопленных населенных пунктах находятся почти все мужчины из администрации Краснощековского района. Ведутся работы по укреплению дамбы Шипуновского пруда, который переполнился из-за проливного дождя.
В райцентре, который стоит на реке Чарыш, паводковая обстановка пока спокойная.
Напомним, в Краснощековском районе Алтайского края действует режим ЧС из-за паводка. Подтоплено более 200 жилых домов и более 600 приусадебных участков. Группировку спасателей пополнили представители Новосибирской области, Республики Алтай и Красноярска.