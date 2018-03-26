Пожар в кемеровском торговом центре ликвидирован, число жертв составило 48

Начинается разбор завалов, сообщили телеканалу «Россия 24» в оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации.

По уточненным данным, жертвами трагедии стали 48 человек. Без вести пропавшими числятся 27 человек.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта, в воскресенье. В этот день в кинотеатр и игровую зону пришло множество семей. Согласно последним данным, в эксплуатации здания были допущены нарушения, а при возникновении пожара не сработали сигнализация и системы тушения. Из-за этого среди погибших и пропавших без вести много детей.