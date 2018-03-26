Ещё
Пожар в кемеровском торговом центре ликвидирован, число жертв составило 48
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар в кемеровском торговом центре ликвидирован, число жертв составило 48 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Начинается разбор завалов, сообщили телеканалу «Россия 24» в оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации.
По уточненным данным, жертвами трагедии стали 48 человек. Без вести пропавшими числятся 27 человек.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта, в воскресенье. В этот день в кинотеатр и игровую зону пришло множество семей. Согласно последним данным, в эксплуатации здания были допущены нарушения, а при возникновении пожара не сработали сигнализация и системы тушения. Из-за этого среди погибших и пропавших без вести много детей.
Вести.Ru: последние новости
Власти проверят безопасность всех торговых центров Кемерова Возросло число жертв и пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ Пожар в центре Кемерова: огонь поглотил три четверти ТЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержаны 3 человека
МВД и СБ Украины перешли на сторону России745
Болтон записал обращение к Совфеду23
Появилось видео попытки спасения людей в ТЦ в Кемерово
Трагедия в Кемерово: дети звонили родным попрощаться
Видео
США показали прототип звукового оружия
Оружие
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение