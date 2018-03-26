Ещё
На Ямале при тушении пожара в жилом доме один из пожарных пропал без вести
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Ямале при тушении пожара в жилом доме один из пожарных пропал без вести 

РИА Новости 3 часа назад
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мар — РИА Новости. Сотрудник противопожарной службы пропал без вести в ходе тушения пожара в жилом двухэтажном деревянном доме в поселке городского типа Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее в окружном управлении МЧС сообщили РИА Новости о пожаре в поселке Уренгой, огонь уничтожил деревянный дом на площади 600 квадратных метров, в котором проживали 48 человек. На ликвидацию открытого горения спасателям понадобилось около шести часов.
"При обрушении кровли горящего дома в ходе ликвидации пожара без вести пропал 37-летний пожарный противопожарной службы ЯНАО. Пуровским межрайонным следственным отделом… по данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении следственного управления.
По данным МЧС, информации о пострадавших жильцах сгоревшего дома пока нет.
РИА Новости: последние новости
В Кемерово при пожаре в ТЦ числятся пропавшими без вести 69 человек Пожар в кемеровском торговом центре частично локализован На Алтае жителям подтопленных домов доставили питьевую воду
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово261
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия102
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку163
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста81
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово138
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
00:59
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы ДТП
00:12
Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове
Новости Москвы
00:27
Машков объяснил, почему не занял место Табакова
Шоу-бизнес
02:54
Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова
Шоу-бизнес
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
24:00
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение