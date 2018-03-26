Новейшие истребители перебазировались на Курилы во время учений 

Летчики-истребители во время учений впервые отработали перебазирование на запасной аэродром, расположенный на одном из островов Курильской гряды, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Два новейших истребителя Су-35С выполнили перелет из пункта постоянной дислокации в Хабаровском крае на военный аэродром «Буревестник» на острове Итуруп. После выполнения тактических задач самолеты вернулись обратно. Расстояние, которое они преодолели, в общей сложности превысило две тысячи километров.
Как отмечает военное ведомство, целью учений было совершенствование навыков по охране воздушных рубежей.