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Новейшие истребители перебазировались на Курилы во время учений
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Новейшие истребители перебазировались на Курилы во время учений 

Российская Газета 49 минут назад
Фото: Российская Газета
Летчики-истребители во время учений впервые отработали перебазирование на запасной аэродром, расположенный на одном из островов Курильской гряды, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Два новейших истребителя Су-35С выполнили перелет из пункта постоянной дислокации в Хабаровском крае на военный аэродром «Буревестник» на острове Итуруп. После выполнения тактических задач самолеты вернулись обратно. Расстояние, которое они преодолели, в общей сложности превысило две тысячи километров.
Как отмечает военное ведомство, целью учений было совершенствование навыков по охране воздушных рубежей.
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