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В Приамурье загорелся пятиэтажный дом
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В Приамурье загорелся пятиэтажный дом 

Вести.Ru 33 минуты назад
Пятиэтажный дом загорелся в ночь на понедельник в Райчихинске Амурской области. Два человека погибли, еще двое пострадали. Очаг возгорания находился в спальне.
Пожар произошел в доме по улице Комсомольской. Возгорание заметили жильцы дома по соседству. Оперативные бригады прибыли через три минуты после вызова, к этому моменту огонь уже вырывался из окон квартиры.
В одной из комнат пожарные нашли тела женщины и мужчины; в других помещениях они обнаружили мужчину и трехлетнего ребенка, которые были переданы врачам скорой помощи.
Очаг возгорания находился в спальне. Причина пожара устанавливается, сообщает "Интерфакс".
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