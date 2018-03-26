В Приамурье загорелся пятиэтажный дом

Пятиэтажный дом загорелся в ночь на понедельник в Райчихинске Амурской области . Два человека погибли, еще двое пострадали. Очаг возгорания находился в спальне.

Пожар произошел в доме по улице Комсомольской. Возгорание заметили жильцы дома по соседству. Оперативные бригады прибыли через три минуты после вызова, к этому моменту огонь уже вырывался из окон квартиры.

В одной из комнат пожарные нашли тела женщины и мужчины; в других помещениях они обнаружили мужчину и трехлетнего ребенка, которые были переданы врачам скорой помощи.