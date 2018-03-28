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Власти ввели режим ЧС на Алтае из-за паводков
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Власти ввели режим ЧС на Алтае из-за паводков 

Авторадио 1 час назад
Власти Алтайского края ввели режим ЧС в регионе из-за ухудшения паводковой ситуации, сообщает пресс-служба правительства. По данным краевого управления МЧС, на 27 марта подтопление жилья зарегистрировано в 55 сельских населенных пунктах, вода зашла на почти 2,5 тыс. приусадебных участков и около 1200 домовладений. Эвакуированы свыше 1000 человек. Работают пункты временного размещения. Есть ограничения движения на дорогах регионального значения. На федеральных автотрассах перерывов в движении не зарегистрировано. По данным барнаульского автовокзала, отмененных рейсов нет.
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