Ещё
Ситуация с паводком на Алтае начинает стабилизироваться — губернатор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ситуация с паводком на Алтае начинает стабилизироваться — губернатор 

Авторадио 5 часов назад
Фото: ТВ Центр
Ситуация с паводком, вызвавшим подтопления в ряде территорий Алтайского края, начинает стабилизироваться и находится под контролем, сообщает пресс-служба губернатора края Александра Карлина. За прошедшую ночь и половину суток ситуация изменилась в положительную сторону на территориях Краснощековского, Петропавловского, Солонешенского районов. Но, как и предполагали власти, начинаются проблемы в районах ниже по течению реки Чарыш. Ранее сообщалось, что в регионе подтоплено свыше 4 тысяч приусадебных участков и более тысячам домов в 64 населенных пунктах.
Авторадио: последние новости
Египта накрыла мощная песчаная буря Под Белгородом в жилом доме взорвался газ Паводковая ситуация на Алтае развивается по наиболее сложному варианту - власти
 Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для россиян предложили ввести новый вид наказания136
Британию встревожила российская «Мертвая рука»410
В последний раз18
Чиновников наказали за банкет в день траура105
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»7
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
00:53
«Терминаторы» направились в Москву
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение