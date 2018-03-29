Ситуация с паводком, вызвавшим подтопления в ряде территорий Алтайского края, начинает стабилизироваться и находится под контролем, сообщает пресс-служба губернатора края Александра Карлина. За прошедшую ночь и половину суток ситуация изменилась в положительную сторону на территориях Краснощековского, Петропавловского, Солонешенского районов. Но, как и предполагали власти, начинаются проблемы в районах ниже по течению реки Чарыш. Ранее сообщалось, что в регионе подтоплено свыше 4 тысяч приусадебных участков и более тысячам домов в 64 населенных пунктах.