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Паводок на Алтае по масштабам местами превосходит тридцатилетний максимум — МЧС
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Паводок на Алтае по масштабам местами превосходит тридцатилетний максимум — МЧС 

Авторадио 23 часа назад
Фото: 360tv.ru
Паводок в Алтайском крае этой весной из-за раннего потепления, таяния снегов и осадков, в ряде мест региона по масштабам превосходит тридцатилетний максимум 2014 года, сообщает краевое МЧС. По данным ведомства было подтоплено свыше 4 тысяч приусадебных участков и более тысячи жилых домов в 64 населенных пунктах. Сейчас количество подтопленных сел и деревень сократилось на треть. Но на 30 и 31 марта синоптики прогнозируют обильные осадки в Алтайском крае. МЧС готовится к ухудшению гидрологической обстановки. В некоторых районах могут начаться повторные подтопления. Режим ЧС в Алтайском крае сохраняется.
Авторадио: последние новости
Таяние снега стало причиной подтопления поселка в Иркутской области, где введен режим ЧС Паводковая ситуация на Алтае развивается по наиболее сложному варианту - власти Египта накрыла мощная песчаная буря
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