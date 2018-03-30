Паводок на Алтае по масштабам местами превосходит тридцатилетний максимум — МЧС

Паводок в Алтайском крае этой весной из-за раннего потепления, таяния снегов и осадков, в ряде мест региона по масштабам превосходит тридцатилетний максимум 2014 года, сообщает краевое МЧС. По данным ведомства было подтоплено свыше 4 тысяч приусадебных участков и более тысячи жилых домов в 64 населенных пунктах. Сейчас количество подтопленных сел и деревень сократилось на треть. Но на 30 и 31 марта синоптики прогнозируют обильные осадки в Алтайском крае. МЧС готовится к ухудшению гидрологической обстановки. В некоторых районах могут начаться повторные подтопления. Режим ЧС в Алтайском крае сохраняется.