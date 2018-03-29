Ещё
Паводок на Алтае: «Нас не предупреждали»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Паводок на Алтае: «Нас не предупреждали» 

BFM.RU 35 минут назад
Фото: BFM.RU
Интенсивное таяние снега в горной местности и обильные осадки привели к повышению уровня воды в реках Алтая. Со вторника на территории края действует режим чрезвычайной ситуации. Людей, которые отказывались эвакуироваться с подтопленных территорий, в итоге приходилось снимать с крыш домов с помощью вертолета. Всего были эвакуированы около трех тысяч человек, сообщил в четверг журналистам начальник регионального главка МЧС Игорь Лисин. На YouTube можно найти ролик, где жительница села Краснощеково говорит о том, что никаких предупреждений она не получала:
Сложная ситуация и в Горно-Алтайске: уровень воды в реках выше критического. Всего от паводка на Алтае пострадали уже 64 населенных пункта. Подтоплено четыре тысячи приусадебных участков и около тысячи жилых домов.
BFM.RU: последние новости
В московской квартире самогонный аппарат «устроил» пожар Названо количество детей погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове В горящем ТЦ в Кемерове рухнула кровля
 Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Волоколамске введут режим ЧС50
Евразийский союз: как быстро избавиться от доллара62
Российские радары не заметили израильских истребителей738
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов420
Трамп заявил о скором уходе из Сирии29
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение