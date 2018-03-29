Паводок на Алтае: «Нас не предупреждали» 

Интенсивное таяние снега в горной местности и обильные осадки привели к повышению уровня воды в реках Алтая. Со вторника на территории края действует режим чрезвычайной ситуации. Людей, которые отказывались эвакуироваться с подтопленных территорий, в итоге приходилось снимать с крыш домов с помощью вертолета. Всего были эвакуированы около трех тысяч человек, сообщил в четверг журналистам начальник регионального главка МЧС Игорь Лисин. На YouTube можно найти ролик, где жительница села Краснощеково говорит о том, что никаких предупреждений она не получала:
Сложная ситуация и в Горно-Алтайске: уровень воды в реках выше критического. Всего от паводка на Алтае пострадали уже 64 населенных пункта. Подтоплено четыре тысячи приусадебных участков и около тысячи жилых домов.