Около 50 населённых пунктов остаются подтопленными в Алтайском крае

Отмечается, что в ликвидации последствий паводка в регионе принимают участие 1449 человек и более 500 единиц техники.

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