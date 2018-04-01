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Около 50 населённых пунктов остаются подтопленными в Алтайском крае
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Около 50 населённых пунктов остаются подтопленными в Алтайском крае 

RT на русском 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
«Остаются подтопленными 834 приусадебных участка и 15 жилых домов в 46 населённых пунктах Краснощековского, Усть-Пристанского, Зонального, Быстроистокского, Петропавловского, Советского, Шипуновского, Усть-Калманского, Целинного, Смоленского, Первомайского, Алейского районах, в городах Бийске и Рубцовске», — цитирует сообщение ведомства Интерфакс.
Отмечается, что в ликвидации последствий паводка в регионе принимают участие 1449 человек и более 500 единиц техники.
Ранее МЧС заявило об улучшении ситуации с паводками в Алтайском крае.
«Реальное время» передавало, что речную навигацию в Уфе планируют открыть 28 апреля.
RT на русском: последние новости
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