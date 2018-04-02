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Около 40 населённых пунктов Алтайского края остаются подтопленными
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Около 40 населённых пунктов Алтайского края остаются подтопленными 

RT на русском 35 минут назад
Фото: Амител
Около 40 населённых пунктов Алтайского края подтоплены паводковыми водами, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. По данным ведомства, подтопленными остаются 613 приусадебных участков и 13 жилых домов, при этом последствия произошедшего ликвидируют 1449 человек и более 500 единиц техники.
«Основная задача — откачка воды с приусадебных участков, работа идет практически круглосуточно. Выполнение этой задачи осложняют установившиеся минусовые температуры, довольно сильный мороз. К тому же выпало немало снега, прогноз по осадкам оправдался», — приводит сообщение МЧС Интерфакс.
Ранее телеканал «360» передавал, что МЧС России заявило об улучшении ситуации с паводками в Алтайском крае.
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