Около 40 населённых пунктов Алтайского края остаются подтопленными

Около 40 населённых пунктов Алтайского края подтоплены паводковыми водами, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. По данным ведомства, подтопленными остаются 613 приусадебных участков и 13 жилых домов, при этом последствия произошедшего ликвидируют 1449 человек и более 500 единиц техники.

Интерфакс. «Основная задача — откачка воды с приусадебных участков, работа идет практически круглосуточно. Выполнение этой задачи осложняют установившиеся минусовые температуры, довольно сильный мороз. К тому же выпало немало снега, прогноз по осадкам оправдался», — приводит сообщение МЧС

Ранее телеканал «360» передавал, что МЧС России заявило об улучшении ситуации с паводками в Алтайском крае.