Около 1 тыс. домов подтоплены паводком на Алтае — МЧС

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Опознаны 17 погибших в пожаре в торговом центре в Кемерове

В ряде регионов пройдут проверки торговых центров после трагедии в Кемерове

Паводковая ситуация на Алтае развивается по наиболее сложному варианту - власти