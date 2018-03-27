Около 79 населённых пунктов и порядка тысячи домов попали в зону подтопления в Алтайском крае, власти организовали эвакуацию населения. Об этом сообщили в региональном МЧС. Сейчас затруднен проезд в несколько населённых пунктов. По данным ТАСС, повреждены те же мосты, которые были разрушены во время наводнения в 2014 году, ставшем самым сильным за 50 лет. Как сообщалось, из-за активного таяния снега, длительных дождей и снегопадов, а также высоких температур воздуха, в Алтайском крае 24 марта обострилась паводковая ситуация и был введен режим повышенной готовности. Погодный прогноз пока неблагоприятный — до конца недели ожидаются осадки и повышение температуры воздуха.