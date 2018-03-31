Количество подтопленных домов на Алтае сократилось в 16 раз

БАРНАУЛ , 31 марта. / ТАСС /. Количество домов, подтопленных талыми водами в Алтайском крае , благодаря пришедшим в регион минусовым температурам, сократилось за минувшую ночь в 16 раз — с 467 до 28. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого главка ГУ МЧС.

"На утро 31 марта у нас осталось 28 подтопленных домов, но подтопления территорий есть в 46 населенных пунктах, вода стоит на 1373 приусадебных участках. Сокращение подтопления произошло благодаря похолоданию. В части подтопленных районов выпал снег, до 40 см, но он пока не тает", — сказали в пресс-службе ведомства.

Опасность подтопления остается — в крае действует режим ЧС. На подтопленных территориях работают 1449 спасателей, задействовано 503 единицы техники. В крае продолжает действовать штормовое предупреждение — на 1 апреля ожидается похолодание до минус 15 градусов со снегом и метелью. Пока в регионе минус 5-10 градусов.