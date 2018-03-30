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В некоторых алтайских селах паводок превзошел по масштабам наводнение-2014
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В некоторых алтайских селах паводок превзошел по масштабам наводнение-2014 

АиФ — Алтай 3 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Руководство ГУ МЧС России по Алтайскому краю заявляет, что из-за осадков 30 и 31 марта возможен подъем уровня воды и ухудшение паводковой обстановки в различных населенных пунктах края.
По словам начальника управления Игоря Лисина, «паводок продолжает продвигаться по районам». И если из одних населенных пунктов вода начала уходить, в других она прибывает.
Вода уходит по поймам рек Алей, Ануй, Маралиха, Песчаная. Уровень воды может подняться в Бии и Катуни, а также в Бурле и Чумыше.
«В этом году мы фиксируем подтопление тех населенных пунктов, до которых в обозримом прошлом вода никогда не доходила», — комментирует Игорь Лисин.
В связи с прогнозируемыми рисками в регионе усилили группировку спасателей. Дополнительные силы МЧС прибыли из Красноярска, Новосибирской области, Екатеринбурга. Все они направлены в места возможного подтопления, а также пополнили ряды спасателей в пострадавших от паводка районах.
«На сегодняшний день в ряде населенных пунктов мы фиксируем подтопление выше уровня 2014 года. Таких случаев немного. Например, в селе Зеленый Дол Петропавловского района», — рассказал начальник регионального управления МЧС.
Каждый населенный пункт находится под контролем Единого центра предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Из районов, в которых сложилась тяжелая паводковая ситуация, эвакуируют людей. Особое внимание уделяют инвалидам, пенсионерам, семьям с детьми и беременным.
Напомним, в крае объявлен режим ЧС.
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