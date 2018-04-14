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В Алтайском крае количество подтопленных участков снизилось до 95
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Путин прокомментировал атаку по Сирии
Путин прокомментировал атаку по Сирии

В Алтайском крае количество подтопленных участков снизилось до 95 

ТАСС 1 час назад
Фото: Алтайская правда
БАРНАУЛ, 14 апреля. /ТАСС/. Паводковые воды отступили от 36 участков в Алтайском крае, сейчас подтопленными остаются 95 приусадебных хозяйств, сообщили в субботу в главке МЧС по региону.
"Подтоплены восемь частных домов — ранее их было три, 95 приусадебных участков в пяти муниципальных образованиях 13 населенных пунктов Бийского, Каменского, Краснощековского, Первомайского, Чарышского районов. Новых подтоплений пока нет, но ситуация на контроле, работа спасателей в территориях, подвергавшихся подтоплению, продолжается", — сказали в ведомстве.
Как сообщалось ранее, с начала паводка в Алтайском крае подтоплению подвергались 115 населенных пунктов. Более 1,4 тыс. спасателей продолжают оказывать помощь населению: откачивают воду, помогают проводить уборку на улицах.
14 апреля ожидается ухудшение погоды — дождь и мокрый снег, ветер с порывами до 20 м/с. Сильные осадки могут спровоцировать интенсивное таяние снега и разлив малых рек.
Как отмечают в администрации региона, в ближайшие сутки ожидается положительная динамика уровней в реках, но в дальнейшем подъем может замедлиться из-за похолодания.
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