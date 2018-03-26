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Уровень воды в алтайских реках стремительно повышается
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Уровень воды в алтайских реках стремительно повышается 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Уровень воды в реках Алтайского края продолжает повышаться, сообщает алтайский гидрометцентр.
Повышение уровня воды наблюдается во всех реках Алтайского края — Оби, Бии, Катуни, Чарыше, Алее, Чумыше, а так же малых реках региона, которые уже стали причиной затопления 7 населенных пунктов Алтайского края (Краснощёковский, Третьяковский и Чарышский районы).
Наибольший прирост водного массива наблюдается в реке Алей. В районе Рубцовска за сутки вода поднялась на 261 см и достигла уровня в 563 см над нулем водомерного поста (опасная отметка 550 см). МЧС по Алтайскому краю в ближайшие сутки-трое прогнозирует продолжение подъёма воды в реке Ануй, что может привести к подтоплению Рубцовска, Алейска и села Солонешное.
Уровень воды в реке Обь на 26 марта: в Барнауле составил 56 см над нулем водомерного поста (+34 см за сутки), в Усть-Чарышской Пристани 314 см (+17 см за сутки), в Камень-на-Оби 290 см (+4 см за сутки).
Уровень воды в реке Бия: в Бийске 75 см (+13 см за сутки), в Турочаке 169 см (+21 см за сутки).
Уровень воды в реке Чумыш: в Тальменке 503 см (+2 см за сутки).
Уровень воды в реке Чарыш: в районе села Чарышское 52 см (+8 см за сутки).
Уровень воды в реке Катунь: в районе села Сростки 289 см (+18 см за сутки).
Жители Горного Алтая сообщают о таянии снега в горах и сильном проливном дожде, которые привели к паводку в селе Усть-Кокса и Усть-Канском районе.
Напомним, после облёта группой специалистов подтопленных территорий в Алтайском крае, было принято решение о проведении работ по ликвидации ледовых заторов на реке Чарыш и Ануй, в том числе с помощью взрывных работ. С 27 марта к взрывным работам будет привлечена авиация.
АиФ — Алтай: последние новости
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