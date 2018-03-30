Когда и при каких условиях взрывают лед на реках во время паводка?

Активное снеготаяние из-за резкого потепления, а ледовые заторы могут обострить гидрологическую обстановку и, как следствие, привести к паводку.

С учетом сложной паводковой обстановки в Алтайском крае АиФ-Алтай решил выяснить, кто принимает решение о взрывных работах для ликвидации ледяных заторов и как это происходит.

Окончательное решение по взрывным работам для предупреждения и ликвидации ледовых заторов на реках края принимается на «верхах». Это совместное решение регионального правительства и начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Основанием для этого служит информация, которая поступает в штаб с территорий возможного подтопления.

«Сведения собирают оперативные группы, которые работают на местах. Они устанавливают толщину льда, уровень воды. Кроме того, состояние на реках края хорошо видно с воздуха, поэтому авиамониторинг имеет большое значение при выполнении данных работ», — рассказывает сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России Алтайского края Андрей Поздняков.

В главном управлении есть списки проблемных участков на реках в Алтайском крае. Их более 20. Зачастую это узкие и мелкие места рек, а также места, где есть загиб русла.

«Проблемным в Алтайском крае считается Тальменский район. Каждый год на реке Чумыш проводятся взрывные работы», — рассказывает Поздняков.

Проводится три вида работ: пиление, чернение, а также взрывные работы.

У правительства края заключены контракты на выполнение взрывных работ с тремя организациями: предприятие «Взрывпром», подразделения Министерства обороны и «Алтайские авиалинии», которые к тому же участвуют в мониторинге.

В текущем году по состоянию на 29 марта в крае было совершено 11 взрывных работ. Больше всего ледовых заторов образовалось на реке Бии в Бийском районе. Там взрывы проходили на 4 участках.

Напомним, в Алтайском крае из-за малоснежной зимы и сильных морозов земля сильно промерзла и не смогла впитать талые воды. Тающий снег в итоге стал стекать в низменные участки.