Беспилотники используют для контроля над паводком в Алтайском крае

Три беспилотника использовали 7 апреля в Алтайском крае для мониторинга паводковой обстановки в Алтайском крае. По данным регионального управления МЧС, на сегодняшний день остаются затопленными приусадебные участки в 18 населенных пунктах края. Жилье и социальные объекты не подтоплены. Новосибирска, Бердска и Пожарно-спасательные гарнизоны, 36 аварийно-спасательных бригад аэромобильной группировки и подразделения из Алтайского края, Красноярска Екатеринбурга , занимаются минимизацией негативных последствий паводка: откачивают воду в низменностях, помогают нуждающимся. Там, где вода ушла, комиссии оценивают причиненный ущерб. В МЧС работает «горячая линия» по паводку — тел. 8 (3852) 65-82-19.