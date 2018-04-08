Беспилотники используют для контроля над паводком в Алтайском крае 

Три беспилотника использовали 7 апреля в Алтайском крае для мониторинга паводковой обстановки в Алтайском крае.
По данным регионального управления МЧС, на сегодняшний день остаются затопленными приусадебные участки в 18 населенных пунктах края. Жилье и социальные объекты не подтоплены.
Пожарно-спасательные гарнизоны, 36 аварийно-спасательных бригад аэромобильной группировки и подразделения из Алтайского края, Красноярска, Новосибирска, Бердска и Екатеринбурга, занимаются минимизацией негативных последствий паводка: откачивают воду в низменностях, помогают нуждающимся.
Там, где вода ушла, комиссии оценивают причиненный ущерб. В МЧС работает «горячая линия» по паводку — тел. 8 (3852) 65-82-19.