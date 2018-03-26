МЧС объявило о штормовом ветре в Пермском крае

Сотрудники МЧС предупредили жителей Пермского края о неблагоприятных погодных условиях. По сведениям пермского Гидрометцентра, 26 марта в Перми и Пермском крае ожидаются сильные снегопады и метели.

«В Пермском крае будет облачная погода, ночью снег, по северу в отдельных районах сильный снег, — говорится в сообщении. — По югу небольшой снег, днем снег, мокрый снег, по северу местами сильный снег, метель, в отдельных районах гололед. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -6, -11°, днем +2, -3°».

Находясь на улице следует избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Так же необходимо быть внимательными и осторожными на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.