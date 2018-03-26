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Российские истребители на учениях перебазировались на южные Курилы
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Российские истребители на учениях перебазировались на южные Курилы 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 26 мар — РИА Новости. Летчики-истребители из Хабаровского края на учениях впервые отработали перебазирование на запасной аэродром островов Курильской гряды для перехвата самолетов условного противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа в понедельник.
"Пара новейших истребителей Су-35С выполнила перелет из пункта постоянной дислокации в Хабаровском крае на военный аэродром «Буревестник» на остров Итуруп. Летчики преодолели расстояние более 2 тысяч километров. После выполнения учебных летно-тактических заданий экипажи вернулись обратно", — говорится в сообщении.
Учения проводились для совершенствования летной подготовки и навыков по охране воздушных рубежей.
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