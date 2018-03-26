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На севере Ирана бушуют сильные лесные пожары
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На севере Ирана бушуют сильные лесные пожары 

ИА Синьхуа 40 минут назад
Тегеран, 26 марта /Синьхуа/ — В провинциях Гилян и Мазендеран на севере Ирана в субботу вспыхнули сильные лесные пожары. Об этом сообщило в воскресенье иранское информационное агентство Тасним. Сложная обстановка сохраняется на момент публикации новости.
Как сообщает Тасним со ссылкой на местную пожарную охрану, лес горит уже более 24 часов, работы по тушению продолжаются. В настоящее время ощущается острая потребность в вертолетах для тушения пожара с воздуха.
По полученной информации, жители близлежащих деревень и городов уже эвакуированы. Дороги в соседних районах временно перекрыты. —0—
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